"Газпром" в январе снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,3%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Газпром" в январе 2022 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1% (на 0,5 млрд куб. м) по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 47,4 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья упал на 41,3% (на 8 млрд куб. м) - до 11,4 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

"В отдельные страны поставки выросли - в Болгарию (на 20,6%) и Боснию и Герцеговину (на 12,9%). Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", - подчеркивается в сообщении.

Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" также продолжает расти.

Таким образом, экспорт газа российского холдинга в дальнее зарубежье (включает в себя также поставки в Китай) окажется сопоставим или несколько ниже абсолютно рекордных потоков газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе текущего года (по данным на 30 января, порядка 11,12 млрд куб. м).

"Газпром" нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 3,2% (на 1,1 млрд куб. м).

"Газпром" в 2021 году увеличил добычу газа до 514,8 млрд куб. м. Этот показатель стал максимальным для компании за последние 13 лет. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории "Газпрома".