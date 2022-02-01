Федеральную трассу "Кола" в Карелии расширят до четырех полос на аварийных участках

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 февраля. /ТАСС/. Расширение федеральной трассы Р-21 "Кола" до четырех полос на участках в районе Петрозаводска и на территории Кондопожского района проведут в период до 2031 года. Дорожное строительство предусмотрено для снижения аварийности в местах, где часто фиксируют ДТП, сообщили во вторник на сайте Росавтодора.

"Значительное количество тяжких ДТП регистрируется на 100-километровом участке с 381 по 481 км автодороги "Кола". Сегодня это наиболее загруженная транспортная артерия, соединяющая две крупнейшие городские агломерации - Петрозаводскую и Кондопожскую. <…> В период с 2022 по 2031 год до четырех полос расширят участки автодороги Р-21 "Кола" с 381 по 406 км, с 422 по 436 км и с 461 по 481 км. Некоторые из них капитально отремонтируют, часть реконструируют", - говорится в сообщении.

На сегодня единственный четырехполосный участок трассы Р-21 - это подъезд к Петрозаводску. Все перечисленные дороги оборудуют разделительными барьерами, чтобы исключить лобовые столкновения транспорта. Росавтодор также планирует построить объездную дорогу с 406 по 422 км трассы "Колы", чтобы избежать транзита транспорта мимо деревни Половины и поселка Вилги Прионежского района Карелии. Проектная документация на эти работы уже готова.

Кроме того, ведомство направило предложение по строительству 17-километровой дороги под Петрозаводском, которая соединит два подъезда к столице республики - с трассы "Кола" и подъезд с южной стороны, который входит в состав другой федеральной трассы А-215. "[Это даст] возможность для максимально безопасного и скоростного объезда города. Реализация проекта запланирована на период с 2029 по 2035 годы", - говорится в сообщении.

В течение 2021 года также планируется завершить проектирование для капитального ремонта участков трассы "Кола" на территории Прионежского и Кондопожского районов с 436-446 км и с 446-461 км и участка 132-147 км автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок - подъезд к Петрозаводску.