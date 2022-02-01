Эксперты: Россия сможет нарастить добычу в 2022 году практически только за счет "Роснефти"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" единственная из российских компаний не сокращала объемы бурения в 2021 году и станет одной из немногих, кто сможет обеспечить стране рост добычи нефти на 250 тыс. баррелей в сутки к концу года. Об этом говорится в отраслевом обзоре Bank of America (BofA).

Как отмечают эксперты Bank of America, прогнозы о профиците мирового нефтяного рынка в 2022 году строились на основе текущих договоренностей ОПЕК+ о поэтапном снятии всех ограничений на добычу к сентябрю 2022 года. Но резервные мощности добывающих стран оказались ограничены. К примеру, десять стран - членов ОПЕК в декабре выполнили соглашение о сокращении добычи на 128% от плана, страны "не ОПЕК" - на 110%. Россия, по оценке банка, одна из стран, у которых ограничен потенциал роста добычи нефти в 2022 году.

"Российские производители нефти могут увеличить добычу еще на 150-180 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев и еще на 250 тыс. баррелей в сутки к концу года", - отмечают в BofA. По оценке экспертов банка, почти три четверти этого роста обеспечит "Роснефть", которая стала единственной компанией, не сокращавшей объемы бурения в прошлом году. При этом объемы разведочного бурения в России, по оценке BofA, в 2021 году снизились на 3%.

В целом рост добычи нефти в России в 2022 году BofA ожидает на уровне 6%, а в 2023 году уже только на 2%. Эксперты банка считают, что Россия почти полностью использовала свободные мощности действующих месторождений, следовательно, будущий рост должен происходить на фоне разработки новых месторождений или новых налоговых стимулов для поощрения инвестиций в зрелые месторождения.

В то же время, по оперативным данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, в январе 2022 года Россия нарастила добычу нефти и газового конденсата в сутки на 0,6% по сравнению с декабрем прошлого года, до 1,5 млн тонн. При этом основной вклад в увеличение добычи нефти - 49% - обеспечила "Роснефть", которая добывала в январе 2022 года 532,8 тысячи тонн нефти в сутки, что выше уровня декабря 2021 года на 1,1%.

Оценка потенциала

Возможности наращивать добычу нашли свое отражение в оценке инвестиционным сообществом потенциала "Роснефти". Так, BofA ожидает, что в 2022 году "Роснефть" станет лидером российского ТЭКа по доходности свободного денежного потока. На прошлой неделе крупнейший швейцарский банк UBS выделял "Роснефть" среди конкурентов за счет высокого потенциала наращивания добычи, ожидая средний ежегодный прирост на уровне 3% в период 2022-2030 годов. Крупнейшие американские инвестбанки - Goldman Sachs и J.P. Morgan ставят акции "Роснефти" в свои списки наиболее предпочтительных для покупки. "Роснефть" долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью", - говорится в отчете российской брокерской компании БКС.

По мнению аналитиков, основной рост добычи будет обеспечен за счет реализации флагманского проекта "Восток ойл", а также резкого роста добычи на проекте "Роспан". Аналитики Goldman Sachs называют проект "Восток ойл" на севере Красноярского края "магнитом для инвесторов". Эксперты отмечают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта "Восток ойл" может превысить 100-120 млрд долларов.