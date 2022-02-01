Utair приостановила рейсы из Волгограда в Элисту, Воронеж и Белгород

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair временно приостановила запущенные в январе этого года рейсы из аэропорта Волгограда в Элисту, Воронеж и Белгород, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе воздушного узла.

"Рейсы в Белгород из аэропорта Волгограда отменены со 2 февраля по 25 марта, рейсы в Воронеж - с 7 февраля по 26 марта, рейсы в Элисту - с 4 по 28 февраля", - сказали в пресс-службе.

Рейсы в Белгород осуществлялись по средам и пятницам, в Элисту - по понедельникам и пятницам, в Воронеж - по понедельникам и субботам. Как сообщили журналистам в авиакомпании, рейсы приостановлены из-за небольшого пассажиропотока.

Международный аэропорт Волгограда в 2021 году обслужил рекордное количество пассажиров - почти 1,5 млн человек. На 23% по сравнению с 2019 годом выросли внутрироссийские перевозки, пассажиропоток составил более 1,3 млн человек. Число пассажиров, вылетающих и пребывающих из-за рубежа, снизились на 19% (обслужено свыше 88 тыс. человек) по сравнению с показателями 2019 года.

По данным аэропорта, в 2021 году из Волгограда летали по 35 направлениям, рейсы выполняли 16 авиакомпаний. В 2021 году запущены новые направления - в Пермь, Анапу, Брянск. Нижний Новгород, Махачкалу, Баку, Куляб, Курган-Тюбе, Худжанд, Фергану, Ош, Душанбе, Бишкек, Каир.