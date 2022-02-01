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Иран ведет переговоры с Россией и Китаем о строительстве новых аэропортов

Исполнительный директор Компании по управлению аэропортами Ирана Сиявош Амирмокри сообщил, что "проекты создания новых аэропортов рассчитаны на ближайшие 20-25 лет"

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Тегеран ведет переговоры с Москвой и Пекином о строительстве новых аэропортов на территории исламской республики. Об этом заявил во вторник исполнительный директор Компании по управлению аэропортами Ирана Сиявош Амирмокри.

"Мы начали переговоры с Россией и Китаем о создании новых аэропортов в Иране. После предварительных изучения [вопроса] и консультаций мы перейдем к обсуждению технической стороны и более конкретных деталей", - цитирует его агентство ILNA.

Амирмокри добавил, что "проекты создания новых аэропортов рассчитаны на ближайшие 20-25 лет". "Нет сомнений, что в будущем нам потребуются новые международные аэропорты, соответствующие мировым стандартам", - отметил он.

На сегодняшний момент в Иране существует по меньшей мере 70 гражданских аэропортов, из которых 18 имеют статус международных.

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