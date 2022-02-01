Казахстан и Россия разработали временную схему признания кодов маркировки обуви

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Схема временного взаимного признания цифровых кодов маркировки обуви между Россией и Казахстаном со вторника вступила в силу. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Центра развития цифровой экономики.

"Реализована временная схема взаимного признания кодов маркировки между Республикой Казахстан и РФ, вступающая в действие с 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, казахстанские импортеры обуви российского производства смогут закупить продукцию, промаркированную в РФ, и при этом не маркировать ее повторно перед ввозом в Казахстан. Аналогично схема будет действовать в отношении обуви из Казахстана, поставляемую в Россию.

По данным центра, с апреля нынешнего года планируется достигнуть взаимного признания кодов маркировки обувных товаров Казахстана, России и Белоруссии.

В пресс-службе также напомнили, что в Казахстане обязательная цифровая маркировка и прослеживаемость обувных товаров введена с 1 ноября прошлого года, в России обувь в обязательном порядке маркируется с 1 июля 2020 года, а в Белоруссии - с 1 ноября 2021 года.