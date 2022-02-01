Шмыгаль призвал ФРГ не допустить, чтобы "СП-2" использовался против Украины, Польши и ЕС

"Мы считаем "Северный поток - 2" гибридным оружием РФ и призываем цивилизованный мир и немецких партнеров принимать все меры, чтобы не допустить использование этого гибридного оружия против Украины, Польши и ЕС", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким, который находится в Киеве с визитом.

Шмыгаль сообщил, что обсудил с Моравецким энергетическую безопасность, в том числе перспективы блокировки запуска газопровода "Северный поток - 2". "Вопросы энергетической безопасности традиционно находятся среди приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Речь идет о важном элементе национальной безопасности наших стран. Мы обсудили пути углубленного сотрудничества на энергетическом направлении, в частности, двустороннее взаимодействие, которое будет сосредоточено на дальнейшем противодействии реализации геополитического проекта "СП-2", - сказал Шмыгаль. По его словам, Киев считает перспективным хранение газа польскими и европейскими компаниями в ПХГ Украины, а также создание технических возможностей для импорта газа из польских LNG-терминалов.

"Северный поток - 2" - проект по строительству газопровода, связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. С самого начала строительства Украина усмотрела в проекте угрозу своим интересам как транзитного государства и требовала остановить. В начале ноября 2021 года строительство газопровода было завершено. В настоящее время ожидается решение германского регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.