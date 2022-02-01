Недропользователи перечислили около 37 млрд рублей на социальные проекты в Якутии

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Промышленные компании перечислили около 37 млрд рублей в течение пяти лет в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом развитии Якутии, сообщил журналистам министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко.

"Добывающие компании, работающие в регионе, показывают пример высокой социальной ответственности. За прошедшие пять лет ими перечислено порядка 37 млрд рублей в рамках соглашений о сотрудничестве. В частности, на борьбу с лесными пожарами в регионе направлено 200 млн рублей, выделено 40 единиц тяжелой техники", - сказал министр.

Кроме этого, на борьбу с пандемией коронавируса промышленные компании выделили около 800 млн рублей.

Индекс промышленного производства в Якутии по итогам прошлого года превысил 116%. Власти отметили повышение показателей добычи газа, серебра, угля и золота. В 2021 году возобновлена добыча олова. Финансирование геологоразведочных работ составило 28 млрд рублей.