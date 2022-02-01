Бельгия снизит НДС на электроэнергию, чтобы сдержать резкий рост цен

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Бельгии приняло решение о временном снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию с 21% до 6%, чтобы поддержать население в условиях скачкообразного роста цен на энергоресурсы. Об этом говорится в заявлении министра финансов королевства Винсента ван Петегема, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.

"Мы снижаем НДС на электроэнергию до 6% c 1 марта по 1 июля. Таким образом, каждое бельгийское домохозяйство выиграет от 15-процентного сокращения счетов за электроэнергию", - приводятся в тексте слова главы Минфина.

При этом, не исключено, что подобный режим может быть при необходимости продлен. Помимо снижения налога, власти Бельгии также согласовали выделение каждому домохозяйству единовременной льготы в размере €100.

По словам ван Петегема, правительству при разработке мер поддержки населения было также важно сократить налоговое бремя рабочего класса. В этих целях для категории потребителей с низким доходом на указанный период предусматривается продление преференциального тарифа на электроэнергию.

Как отмечает бельгийский фламандский телеканал Вэ-эр-тэ, общий объем средств, выделяемых из бюджета страны на борьбу с ростом цен на электроэнергию, составит около €1,1 млрд.

По оценке Евростата, Бельгия занимает третье место в Европе по темпам ростра цен на электроэнергию, ее опережают только Дания и Германия. К основным причинам эксперты организации относят финансирование проектов перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и социальных выплат населению за счет повышения налогов на электроэнергию. По информации Евростата, цены на газ для бельгийских потребителей находятся ниже среднего по ЕС уровне.