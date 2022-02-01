Минфин проведет 2 февраля аукцион по размещению ОФЗ после двухнедельного перерыва

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 2 февраля аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года.

"Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ 19 и 26 января. Такое решение министерство принимало в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ намерено в первом квартале 2022 года разместить ОФЗ в объеме 700 млрд рублей.