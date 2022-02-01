Tesla отзывает около 54 тыс. электрокаров из-за проблемы с контролем остановки

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Компания Tesla отзовет около 54 тыс. своих электромобилей из-за проблемы в программном обеспечении (ПО), отвечающем за систему Full Self-Driving ("Полное самоуправление"). Эта система, как сообщило во вторник агентство Reuters, возможно, не обеспечивает на некоторых моделях и в некоторых ситуациях полную остановку автомобиля.

По данным Национального управления дорожной безопасности США (NHTSA), на которые ссылается агентство, речь идет о моделях Model S и Model X выпуска 2016-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов. В NHTSA установили, что проблема в ПО не всегда гарантирует полную остановку электрокара на всех перекрестках, оборудованных соответствующими знаками. Управление предписало Tesla устранить недостаток в ПО.

В компании, как передает агентство, пока никак не прокомментировали это предписание.

Компания Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.