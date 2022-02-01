Объем внешней торговли китайского города Санья в 2021 году превысил $3 млрд

САНЬЯ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот китайского города Санья в провинции Хайнань в прошлом году составил 21,9 млрд юаней (порядка $3,44 млрд), что стало рекордом для этого населенного пункта. Как сообщила местная таможня, объем внешней торговли увеличился на 27% по сравнению с 2020 годом.

Импорт составил 20,7 млрд юаней ($3,25 млрд), что на 23% больше, чем в позапрошлом году. Преимущественно город ввозил из-за рубежа потребительские товары. Активное развитие беспошлинной торговли в Санья привело к росту импорта товаров личного потребления. Так, на косметику пришлось почти половина всего импорта, четверть - на ювелирные украшения и часы.

В минувшем году город экспортировал товары на 1,2 млрд юаней ($193 млн), половина из этой суммы - электротехническая продукция, четверть - биодизельное топливо, одна пятая часть - морепродукты.

Половина объема внешней торговли Санья пришлась на страны ЕС. Также город ведет активную торговлю со странами Индо-Тихоокеанского региона, в частности с государствами-членами Всестороннего регионального экономического партнерства.

Санья - один из важнейших торгово-экономических центров провинции Хайнань. Город расположен на южном побережье острова, что дает ему логистическое преимущество в торговле со странами региона.

В 2021 году внутренний региональный продукт города Санья составил 83,5 млрд юаней ($13,1 млрд).