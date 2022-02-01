Энергопотребление в РФ в январе выросло на 3,7%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России по итогам января 2022 года на 3,7% превысило показатель за аналогичный период прошлого года и составило 108,6 млрд кВт·ч, говорится в пресс-релизе "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

Выработка электроэнергии за отчетный период увеличилась на 3,6% в годовом выражении - до 111 млрд кВт·ч.

При этом в ЕЭС России энергопотребление возросло на 3,8% (до 106,9 млрд кВт·ч), а производство - на 3,7% (до 109,4 млрд кВт·ч).

Тепловые электростанции в ЕЭС России в январе произвели 66 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 3,8% больше, чем годом ранее. Гидроэлектростанции увеличили выработку на 2,6%, до 16,4 млрд кВт·ч. Атомные станции нарастили производство на 3,3%, до 6,4 млрд кВт·ч, а электростанции промышленных предприятий - на 1,5%, до 6,4 млрд кВт·ч.