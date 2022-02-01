"Автоваз" открыл продажи внедорожника Lada Niva Travel Black

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. "Автоваз" объявил о старте продаж новой версии Lada Niva Travel в специальном черном исполнении и с дополнительным набором опций, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Lada Niva Travel Black базируется на комплектации Comfort (она уже включает кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик). В комплектации Black автомобиль дополнительно приобрел 16-дюймовые диски (вместо штатных 15-дюймовых), складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги", - говорится в сообщении.

Стоимость внедорожника в такой комплектации составляет от 972,9 тыс. рублей.

У автомобиля черные колесные диски и обивка потолка в салоне, а также шильд с надписью Black на на кузове и вышивки на спинках передних сидений.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".