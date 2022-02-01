Индия намерена ввести налог на доход от криптовалют

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Резервный банк Индии (RBI) введет в обращение в новом финансовом году цифровую рупию, что даст толчок развитию экономики страны. Об этом сообщила во вторник индийский министр финансов и по делам корпораций Нирмала Ситараман, представляя в парламенте бюджет на 2022-2023 финансовый год, который начнется 1 апреля.

От различных ограничений до полного запрета. Как в мире пытаются регулировать криптовалюты

"Цифровая рупия будет запущена RBI с использованием блокчейна и других технологий 2022-2023 финансовом году. Это даст большой толчок экономике", - сказала министр, слова которой приводит газета The Economic Times.

Ситараман также заявила, что в Индии наблюдался "феноменальный рост транзакций виртуальных цифровых активов". "Масштабы и частота этих транзакций сделали обязательным обеспечение особого налогового режима", - подчеркнула она, сообщив, что "доход от передачи виртуальных цифровых активов будет облагаться налогом в размере 30% плюс 1% налога на транзакцию".

Возможный запрет

При этом законопроект о криптовалюте, с которым связывали возможный запрет на ее использование в Индии частными инвесторами, не внесли в повестку проходящей бюджетной сессии парламента страны, пишет The Indian Express. В программу бюджетной сессии парламента входит рассмотрение 14 законопроектов, среди которых нет документа о криптовалюте. Он должен был рассматриваться на предыдущей парламентской сессии в декабре, но его обсуждение отменили, напоминает издание.

Как ранее сообщали местные СМИ, законопроект предусматривает создание в Индии официальной цифровой валюты и запрет других криптовалют. Вместе с тем он допускает определенные исключения для продвижения технологии блокчейн. За нарушение предлагаемых норм законопроект предусматривал наказание в виде лишения свободы от одного года до полутора лет и штрафа в 500 млн индийских рупий (более $6,5 млн).

По оценкам экспертов, в Индии с населением почти 1,4 млрд человек насчитывается около 15 млн криптоинвесторов, владеющих портфелем общим объемом 450 млрд индийских рупий (более $5,9 млрд). Официальных данных о масштабах индийского рынка криптовалют нет.