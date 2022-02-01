Национальный союз производителей пива и напитков начинает подготовку к введению маркировки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Национальный союз производителей пива и напитков России начинает подготовку к введению маркировки напитков. Об этом говорится в совместном сообщении союза и оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ранее Минпромторг России предложил начать цифровую маркировку слабоалкогольных напитков и пива, в том числе безалкогольного. С 1 сентября маркировке подлежит продукция в кегах, а с 1 декабря - в прочей упаковке.

"Для того, чтобы процесс введения обязательной маркировки происходил бесшовно, важно уже сейчас, на этапе эксперимента отрабатывать весь процесс - от установления программного обеспечения, до покупки соответствующего оборудования. Это позволит к 1 сентября 2022 года, когда согласно проекту постановления Правительства РФ, маркировка станет обязательной, уже не думать о том, где и как закупить оборудование и этикетки, не задержатся ли его поставки и полностью решить вопрос с методом нанесения маркировки на произведенный товар", - сказала исполнительный директор Национального союза производителей пива и напитков Екатерина Винокурова.

Она отметила, что союз активно участвует в эксперименте по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков и проводит образовательные мероприятия на регулярной основе с участием поставщиков оборудования и программного обеспечения. Также, по словам Винокуровой, союз прорабатывает предложение о государственной поддержке этого проекта - субсидировании пивоваренной отрасли по аналогии с другими отраслями.

Ранее Минпромторг России сообщил, что министерство совместно с Росалкогольрегулированием и Центром развития перспективных технологий согласовали схемы интеграции "Честного знака" и ЕГАИС. Разрабатываемые схемы призваны исключить дублирование подачи представителями пивной отрасли одних и тех же сведений в две информационные системы.

В настоящее время в России проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, он начался 1 апреля 2021 года и завершится 31 августа 2022 года. Как сообщили в ЦРПТ, в рамках пилотного проекта опробовано нанесение кодов на все форм-факторы на линиях с различными скоростями, протестирована полная цепочка прослеживаемости от производителя до выбытия на кассе магазина. Также в ходе эксперимента оператор разработал концепцию интеграции "Честного знака" и ЕГАИС по принципу "единого окна". 17 января председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес пиво и слабоалкогольные напитки в перечень товаров, подлежащих цифровой маркировке.