Мишустин: удобство госсервисов должно встать во главу угла при решении проблем граждан

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал при решении повседневных проблем граждан обращать внимание на удобство и пользу предлагаемых сервисов. Такое мнение он высказал на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

"Именно у граждан надо спрашивать о том, насколько удобны и полезны услуги и сервисы, которые мы для них создаем, соответствуют ли они их ожиданиям, решают ли они их вопросы. Это самое главное при решении проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни", - сказал глава кабмина.

По его словам, очень важно отслеживать обратную связь с гражданами, ориентироваться на их оценку принимаемых решений. "В вашем случае при реализации инициативы "Государство для граждан" - это ключевая задача и мы должны четко понимать, как отвечать запросам людей быстро и максимально эффективно", - обратился Мишустин к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.