МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. РЖД и Почта России отправили первый контейнерный поезд с товарами e-commerce из Японии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"31 января в Екатеринбург прибыл первый контейнерный поезд Почты России с грузом e-commerce из Японии. В его составе 24 крупнотоннажных контейнера с почтовыми отправлениями. Они были доставлены морем в порт Восточный (терминал ООО "ВСК")", - сообщили в пресс-службе компании.

В холдинге уточнили, что поезд преодолел по Транссибу расстояние в 7,6 тыс. км от станции Находка-Восточная до станции Екатеринбург-Товарный с маршрутной скоростью 1,5 тыс. км в сутки, что сопоставимо со скоростью движения пассажирского поезда.

Отмечается, что компании планируют распространить сервис в направлении Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и других городов, где есть логистические центры Почты России.

"Мы видим большой потенциал в доставке международных отправлений контейнерными поездами, готовы совместно с почтовыми операторами прорабатывать совместные логистические решения. Надеемся, что сервис полностью оправдал ожидания наших партнеров, и в самое ближайшее время такие перевозки выйдут на регулярную основу", - сказал замглавы РЖД Алексей Шило.

Проект реализован в сотрудничестве с ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и ООО "Восточная Стивидорная Компания" (входит в группу Global Ports).

Сотрудничество РЖД и Почты России

В сентябре 2021 года РЖД и Почта России на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях развития партнерских отношений в сфере железнодорожного транспорта. Компании договорились вместе заниматься контейнеризацией почтовых отправлений и доставкой сборных грузов (товаров интернет-магазинов, торговых сетей, предприятий малого и среднего бизнеса). Отправка первого тестового контейнера с почтовыми отправлениями из Калининграда в Москву была осуществлена в декабре 2021 года.