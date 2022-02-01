Эксперт: в АЗРФ заключение энергосервисных контрактов поможет снизить затраты на топливо

МОСКВА, 1 февраля./ТАСС/. Заключение энергосервисных контрактов в Арктической зоне РФ позволит снизить затраты регионов на завоз топлива, а также поможет сдержать рост тарифов на теплоснабжение. Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), координатор экспертного совета ПОРА, эксперт по государственно-частному партнерству Александр Воротников.

"Необходимость разового завоза всей годовой потребности в топливно-энергетических ресурсах в короткий период навигации предполагает ежегодное привлечение организациями коммунального комплекса республики коммерческих кредитов в больших объемах, что опять же утяжеляет тариф процентами кредита. Выходом в данной ситуации является заключение энергосервисных контрактов", - сказал он.

В материалах презентации Воротникова, имеющейся в распоряжении ТАСС, отмечается, что энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности. Отмечается, что его особенностью является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. "Отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, привлекаются энергосервисной компанией", - говорится в презентации.

Суровые климатические условия в арктических районах с рекордно низкими зимними температурами обуславливают необходимость потребления большого количества тепловой энергии. В презентации сказано, что доля транспортной составляющей в отдельных тарифах на тепловую энергию может достигать 60% всех затрат из-за сложной транспортной схемы завоза топливно-энергетических ресурсов с многочисленными перевалками, длительным хранением в пунктах депонации.

Энергоснабжение в изолированных районах Дальнего Востока осуществляется преимущественно за счет дизельных электростанций с высокой стоимостью выработки электроэнергии. Себестоимость определяют высокие затраты на дизельное топливо, в том числе на его доставку в удаленные населенные пункты, а также высокий износ оборудования на действующих электростанциях.

Арктическая зона Российской Федерации располагается на территории 9 субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять - частично. Площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км или 28% территории нашей страны. При этом в Арктике проживает 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России.