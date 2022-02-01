{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем добычи природного газа на Ямале вырос в 2021 году на 13%

Увеличение добычи связано с введением новых месторождений

ТАСС, 1 февраля. Объем добычи природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составил более 617 млрд кубических метров по итогам 2021 года, что на 13% больше показателя 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В 2021 году добыча нефти в регионе составила 36,1 млн тонн, газа - 617,5 млрд м3, конденсата - 27,8 млн тонн. По сравнению с 2020 годом показатель по добыче газа увеличился на 13%. Прослеживается и прирост по конденсату +16,3%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение добычи связано с введением новых месторождений в 2021 году.

По запасам и объемам добычи природного газа ЯНАО занимает первое место в России, а по разведанным запасам жидких углеводородов - нефти и конденсата - второе место после Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Добычу нефти на Ямале производили 22 предприятия на 74 месторождениях. Газ добывали 36 предприятий на 106 месторождениях.

Кроме этого, в 2021 году компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) сохранили активность в реализации новых проектов: департаментом было выдано 54 лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Во Владимирской области запустили чат-бот, рассказывающий о вопросах догазификации
Презентацию чат-бота для журналистов провел руководитель Центра управления регионом Дмитрий Лавров
Читать полностью