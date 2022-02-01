Власти Пятигорска заявили, что Хладокомбинат через месяц вернется к работе после пожара

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Хладокомбинат в городе Пятигорске в Ставропольском крае, где в субботу произошел пожар, возобновит работу через месяц, задача властей - сохранить предприятие и помочь ему скорее вернуться к работе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Пожар произошел в компрессорном цеху, в холодильнике, сейчас логистика меняется, продукция будет просто перенаправлена в другие два холодильника. Задача властей - сохранить предприятие и дать ему возможность спокойно, через месяц, запуститься в эксплуатацию, пока даже без этого холодильника. За это время мы произведем оценку ущерба, поймем сумму и те механизмы, которыми можем помочь заводу. С руководством "Холода" все обсудили: надо в марте запускаться, на это мы нацелены", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что во вторник губернатор побывал на предприятии, где вместе с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым и руководством АО "Холод" оценил ситуацию и определил первоочередные шаги по оказанию помощи заводу.

"У "Холода" сезонный формат работы, поэтому традиционно с октября по март предприятие, основной продукцией которого является мороженое, работает на минимальных оборотах", - сказал глава края.

Пожар в компрессорном цехе компании "Холод" произошел 29 января днем, площадь возгорания составила 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

"Холод" в Пятигорске занимается производством мороженого. Как сообщается на сайте компании, предприятие ежесуточно выпускало около 60 тонн продукции.