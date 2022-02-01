Число опасных погодных явлений в Италии возросло за последний год почти на 30%

РИМ, 1 февраля. /ТАСС/. Число штормов и смерчей увеличилось за последний год в Италии на 29%. Об этом во вторник сообщила ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

"Поваленные деревья и столбы, сорванные крыши, поврежденные теплицы <...> - таковы последствия мощных порывов ветра, которые также способствовали возникновению пожаров в лесах, страдающих от засухи из-за сухого воздуха и длительного отсутствия осадков", - отмечается в пресс-релизе ассоциации.

В частности, специалисты Coldiretti указали, что уровень одной из главных водных артерий Апеннин - реки По, протекающей по Паданской равнине, - упал на три метра, что ниже показателя середины августа. Ассоциация называет засуху "крупнейшим бедствием для сельского хозяйства Италии", ущерб от нее оценивается в среднем в €1 млрд в год.