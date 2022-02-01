"Транснефть" в феврале планирует прокачать 36,23 млн тонн нефти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" в феврале планирует транспортировать по системе 36,23 млн тонн нефти, из которых 34,87 млн тонн - российской. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Около 19,7 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и почти 16 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в текущем месяце запланирована в объеме 3,09 млн тонн. Через порты РФ на экспорт в феврале планируется отгрузить 9,3 млн тонн нефти, следует из данных Демина.

Он сообщил, что из Новороссийска в феврале планируется отправить на экспорт 1,8 млн тонн нефти, из Приморска - 3 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 1,9 млн тонн нефти, из Козьмино - 2,6 млн тонн нефти. Кроме того, отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в феврале из портов запланирована в объеме около 2,31 млн т.

В Китай по ВСТО "Транснефть" в феврале планирует поставить 2,22 млн тонн.

В Белоруссию в текущем месяце планируется поставить 552 тыс. тонн нефти против 461,4 тыс. тонн в январе 2022 года (снижение на 64,1% к январю 2021 года).

Итоги января

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе 2022 года выросла на 11,7% в сравнении с данными января 2021 года и достигла 40 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошедшем месяце возросла в годовом выражении на 10,4%, до 17,94 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в январе прокачано 3,23 млн тонн нефти, что на 6,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт около 10,64 млн тонн нефти (рост на 27,2% к январю 2021 года). В Китай по ВСТО "Транснефть" в январе поставила 2,65 млн тонн.

На НПЗ России поставлено 21,5 млн тонн нефти, что на 9,9% выше, чем в январе прошлого года, и на 1% больше, чем в декабре 2021 года.