Евросоюз может пересмотреть вопросы инвестирования в экономику России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вопросы инвестирования Евросоюза в российскую экономику "определенно нужно будет пересмотреть". Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), его фрагмент был опубликован во вторник в Telegram -канале ведущей Екатерины Котрикадзе.

"Когда мы говорим, что собираемся ударить по стратегическому сектору, мы имеем в виду крайне чувствительные аспекты деятельности России, которые связаны с военными и научными разработками, что требует инструментов, требует материалов, требует технологий, - указал Боррель. - Частично это предоставляем мы".

Он отметил, что государства - члены ЕС являются крупнейшим инвестором российской экономики. "У нас могут быть разногласия, но в практическом плане, с экономической точки зрения, мы, европейцы, мы те, кто вкладывает больше денег в российскую экономику, чем кто-либо. И определенно это нужно будет пересмотреть", - сказал глава дипломатии ЕС.

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае "вторжения на Украину". Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.