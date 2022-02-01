Вице-премьер Киргизии поручил Минэнерго ускорить строительство Камбар-Атинской ГЭС-1

БИШКЕК, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Киргизии Азиз Аалиев поручил министерству энергетики республики активизировать работу по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина Киргизии.

"Азиз Алиев подчеркнул, что министерству энергетики необходимо активизировать работу по запуску реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. Он также дал соответствующие поручения министерству финансов по определению источника финансирования на реализацию первой фазы проекта и активизировать работу по привлечению стратегического инвестора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что зампред правительства поручил Минэнерго ускорить темпы сдачи в работу четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС. Кроме того, ведомству было поручено провести переговоры с Евразийским банком развития относительно долгосрочного финансирования Камбар-Атинской ГЭС-2.