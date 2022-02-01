Суэцкий канал зафиксировал рекордные доходы в январе 2022 года

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Доходы Суэцкого канала в Египте в январе 2022 года выросли почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $544,7 млн. Об этом заявил во вторник глава администрации канала Усама Рабиа, отметив, что текущий показатель стал самым высоким в его истории.

По данным Рабиа, рекордной отметки также достиг чистый тоннаж (общий внутренний объем грузовых отсеков на судне), который составил 106 млн тонн по сравнению с 104,2 млн тонн в январе прошлого года. В общей сложности в обоих направлениях по каналу прошло 1 774 судна - на 180 больше, чем в прошлом году. Отмечается, что количество балкерных судов, проходящих через канал, увеличилось на 25,1%, контейнеровозов - на 11,5%, ролкерных судов - на 27%.

Рабиа также отметил, что со вторника администрация повышает тарифы за транзит судов через канал на 6%. Новые тарифы будут распространяться на все суда, кроме круизных лайнеров и танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Он подчеркнул, что решение о повышении тарифов принимается на основе тщательных исследований, осуществляемых экспертами департамента планирования канала, которые учитывают динамику международных морских перевозок. При этом, как утверждает Рабиа, гибкая ценовая политика канала делает его более привлекательным для судоходных компаний при выборе маршрута.

Бесшлюзовый Суэцкий канал был открыт для судоходства в ноябре 1869 года. Введение его в строй позволило сократить морской путь из Азии в Европу как минимум на 8 тыс. км для торговых и военных кораблей, которые ранее были вынуждены огибать весь Африканский континент. В настоящее время длина канала составляет около 160 км, глубина - более 20 м, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе и крупнейшим нефтеналивным танкерам.

В 2015 году была открыта новая 72-километровая ветка канала. Дублер призван удвоить пропускную способность транспортной артерии с 49 до 97 судов в день за счет возможности их одновременного прохода во встречных направлениях - по старому и новому руслам. Египетские власти рассчитывают, что выручка от эксплуатации всего комплекса Суэцкого канала к 2023 году превысит $15 млрд в год.