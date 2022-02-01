TotalEnergies будет участвовать в нефтяном проекте на $10 млрд в Уганде

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies вместе с Китайской национальной нефтегазовой морской корпорации (CNOOC) объявила о подписании инвестиционного соглашения в рамках нефтяного проекта в Уганде на сумму $10 млрд США. Об этом сообщила пресс-служба французской компании.

Подписание соглашения, в котором также участвуют Национальная нефтяная компания Уганды (UNOC) и Танзанийская корпорация нефтяной разработки (TPDC), проходило в присутствии президента Уганды Йовери Кагуты Мусевени.

Соглашение включает в себя проект разработки месторождений близ озера Альберт в Уганде, принадлежащих TotalEnergies и CNOOC. Добыча нефти начнется в 2025 году, общий уровень составит 230 тыс. баррелей в сутки. Также предполагается строительство Восточноафриканского нефтепровода в Уганде и Танзании. Транспортировка нефти с месторождений будет осуществляться по трубопроводу до порта Танга в Танзании.

Кроме того, TotalEnergies намерена обеспечить выполнение плана действий по сохранению биоразнообразия региона при реализации соглашения. "Разработка ресурсов озера Альберт является крупным проектом для Уганды и Танзании, и мы стремимся сделать его образцовым проектом с точки зрения общего процветания и устойчивого развития. Мы полностью осознаем важные социальные и экологические проблемы, которые он представляет", - заявил президент и генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

Во французской компании также сообщили о подписании контракта с Министерством энергетики Уганды по развитию возобновляемых источников энергии с целью создания мощностей выработки электричества на уровне 1 ГВт. Это должно помочь с расширением доступа жителей страны к электричеству и поддержать страну в контексте выполнения целей по защите климата за счет снижения углеродного следа в энергетике.