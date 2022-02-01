Экс-глава компании "Нафтогаз Украины" Коболев назвал претензии следствия к нему ничтожными

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, у которого дома во вторник следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводили обыск, назвал дело против него раздутым и ничтожным.

"Дело раздутое, идет манипуляция, а претензии абсолютно ничтожны", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Он сообщил, что следственные действия проходили только у него дома, а в офис следователи не заходили. Коболев заявил, что готов сотрудничать со следствием и не намерен скрываться. "Мне известно, в чем меня подозревают. Я готов сотрудничать со следствием, но меня ни разу не допросили по данному делу", - отметил он.

Экс-глава "Нафтогаза" также предположил, что власти страны пытаются отвлечь внимание от газового кризиса. "На Украине реальный газовый кризис, стоимость тарифов зашкаливает. Вероятно, власть через мою персону хочет отвлечь внимание от газового кризиса. Скрываться от следствия не буду, мне ничего скрывать, я живу на Украине", - добавил Коболев.

Ранее во вторник пресс-служба Госбюро расследований сообщила об обысках у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен (примерно 75 млн долларов). По информации ГБР, руководство "Нафтогаза" по обращению "Укртрансгаза" согласовало документы на заключение мирового соглашения с коммерческими структурами, не имея на то полномочий и оснований. Следствие считает, что руководствуясь решением ТОП-менеджеров "Нафтогаза" Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 млн куб. м природного газа. По информации следствия, Коболев подписал мировое решение без согласования наблюдательного совета "Нафтогаза".

Коболев возглавлял компанию "Нафтогаз" с весны 2014 года по апрель 2021 года. НАК "Нафтогаз Украина" - государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. В состав "Нафтогаза" входят крупнейшие предприятия Украины в области добычи нефти и природного газа, компания является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Она также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.