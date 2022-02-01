Чернышенко: пользователи "Госключа" могут дистанционно заключать договоры в маркетплейсах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россияне смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг в маркетплейсах при помощи приложения "Госключ" с 1 февраля. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы продолжаем расширять возможности приложения "Госключ". С 1 февраля его пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе. Не исключаем, что в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер также добавил, что "Госключ" является одним из инструментов реализации нового федерального проекта "Цифровые услуги и сервисы онлайн". В 2021 году с помощью приложения уже было подписано более 100 тыс. договоров.

"Госключ" позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале госуслуг. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на "Госуслугах". Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий. Верификация через "Госуслуги" - это один из этапов эксперимента Минцифры России по синхронизации агрегаторов с порталом госуслуг", - уточнил замглавы Минцифры России Олег Пак.

Для использования "Госключа" требуется подтвержденная запись на портале госуслуг. Подтвердить свою личность можно несколькими способами. Самый быстрый - онлайн-подтверждение через банк пользователя. Второй способ регистрации - через центр обслуживания, куда необходимо прийти с паспортом и СНИЛС. Первой с приложением "Госключ" интегрировалась онлайн-платформа "Авито", уточнили в аппарате вице-премьера.

Приложение "Госключ" было запущено в августе 2021 года. Первой функцией стало дистанционное заключение договоров на оказание услуг мобильной связи без необходимости посещать офис оператора, чтобы подтвердить свою личность.