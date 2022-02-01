Китай передал Таджикистану более 400 единиц автобусов, грузовиков и другой спецтехники

ДУШАНБЕ, 1 февраля. /ТАСС/. Китай передал столице Таджикистана более 400 единиц транспортных средств и коммунальной техники для нужд и благоустройства города. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"С реализацией соглашения в 16 этапов до сегодняшнего дня поступило 413 единиц техники, а 53 остальных находятся в процессе ввоза", - говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что в столицу доставлено 155 пассажирских автобусов, 52 грузовика, 48 машин для перевозки мусора, 40 поливальных и 20 пожарных машин, 4 машины "Скорой помощи", а также грейдер, катки, автокраны, эвакуаторы и другая специализированная техника.

Как напомнили в администрации города, договор о безвозвратной технической помощи из Китая и ввозе 466 различных видов коммунального и пассажирского транспорта был заключен в 2021 году.

Отмечается также, что в последние годы в столице не хватало современной техники, что влияло на качество предоставляемых услуг, и поступившее оборудование укрепит техническую базу коммунальных предприятий города и повысит уровень коммунальных услуг для горожан.