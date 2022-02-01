Предприятия Роскосмоса с 2020 года произвели более 40 тыс. тонн кислорода для больниц

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Роскосмос" произвели с начала 2020 года более 40 тыс. тонн кислорода, который был направлен в медицинские учреждения для помощи в лечении ковида. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"С начала 2020 года предприятия госкорпорации "Роскосмос" произвели 40 749 тонн кислорода для медицинских учреждений с целью борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 37 050 тонн уже поставлены заинтересованным организациям", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, в текущем году произведено 1 633 тонны и отгружено 1 615 тонн кислорода. Поставки осуществляют "Красмаш", НИИ машиностроения, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Конструкторское бюро химавтоматики и Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 378,4 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 986 913 случаев заражения, умерли 332 012 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.