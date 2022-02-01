"Газпром" не забронировал мощности прокачки газа по "Ямалу - Европе" на 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 2 февраля. Из-за отсутствия заявок на поставку газа со стороны европейских клиентов холдинг уже 43 дня подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на 2 февраля будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

При этом "Газпром" увеличивает номинации на транзит газа через территорию Украины. На сегодня к прокачке были заявлены объемы в 107,7 млн куб. м - это в 1,8 раза выше, чем накануне, и более чем в 2 раза выше, чем средний транзит за сутки в январе. На 2 февраля "Газпром" выставил планируемые объемы транзита в 102,9 млн куб. м. Таким образом, с наступлением февраля показатели прокачки российского газа через Украину приблизились к объемам, забронированным на основе долгосрочного контракта (около 109,5 млн куб. м в сутки).

"Газпром" прекратил прокачку газа в Европу по "Ямалу - Европе" в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. "Газпром" также указывал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину.

В "Газпроме" неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. При этом "Газпром" не забронировал на февраль прокачку газа по "Ямалу - Европе". Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу вновь, как и в декабре, будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Экспорт газа российского холдинга в страны дальнего зарубежья в январе 2022 года упал на 41,3%, до 11,4 млрд куб. м.