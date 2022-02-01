Транспортная прокуратура начала проверку из-за очередей на российско-финской границе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с образованием автомобильных очередей на пропускном пункте Торфяновка на российской-финской границе. По предварительной версии, причиной задержек стал сильный снегопад, прошедший в конце января, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры.

"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при функционировании и содержании пунктов пропуска через Государственную границу РФ по факту затруднения движения транспортных средств на территории пункта пропуска МАПП Торфяновка. Предварительная причина - обильный снегопад, вызванный циклоном "Надя" в ночь с 29 на 30 января", - рассказали в пресс-службе.

Также сотрудники транспортной прокуратуры предварительно установили, что уборка снега на Торфяновке во время снегопада проводилась недостаточным количеством техники. С целью оперативной очистки объектов от снега был организован обмен информацией между Выборгской таможней, Пограничной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургским филиалом ФГКУ "Росгранстрой" и подрядной организацией. Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 31 января ситуация на пункте пропуска стабилизировалась.

ТАСС также запросил комментарий по данному вопросу у Выборгской таможни, ответ пока не получен.

Ранее в СМИ появились сообщения об образовавшейся очереди из грузового и легкового транспорта на пограничном пункте Торфяновка на границе между Россией и Финляндией. По разным оценкам, в очередь встали от 50 до 100 грузовых фур, некоторые из них несколько часов провели на нейтральной полосе, выход людей из транспорта на которой ограничен.