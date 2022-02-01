Зеленский обсудил с Моравецким увеличение поставок сжиженного газа на Украину через Польшу

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с польским премьер-министром Матеушем Моравецким вопрос об увеличении поставок сжиженного газа на Украину через терминалы в Польше. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, впервые прибывшим с визитом на Украину, говорится в сообщении. "Значительное внимание было уделено углублению сотрудничества с целью обеспечения энергетической безопасности Украины и региона. Собеседники обсудили возможности увеличения объемов поставок газа в Украину по территории Польши через польские LNG-терминалы (терминалы для приема танкеров со сжиженным газом и его регазификации - прим ТАСС) и договорились проработать возможности достройки соответствующей инфраструктуры", - сообщает офис президента Украины.

Зеленский и Моравецкий подтвердили, что Украина и Польша намерены продолжить противодействие завершению реализации проекта "Северный поток - 2" по транспортировке российского газа в Европу минуя Украину.

Ранее во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, что власти двух стран обсуждают строительство газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем.

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила во вторник, что заключила с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine контракт на разовую поставку на Украину получаемого Польшей из США сжиженного природного газа после регазификации в Польше.