Россия запретила на два месяца экспорт аммиачной селитры

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия вводит запрет на экспорт аммиачной селитры на 2 месяца - до 2 апреля, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Со 2 февраля вступает в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры. Соответствующее постановление правительства подписано", - говорится в сообщении.

Решение о запрете экспорта аммиачной селитры принято для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора, поясняют в кабмине. Дополнительная потребность в минеральных удобрениях возникла в связи с ожидаемым приходом ранней весны в ряде регионов России, в том числе в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.