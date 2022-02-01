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Орбан: поставки российского газа важны для снижение коммунальных затрат населения Венгрии

Поставки российского газа важны для снижение коммунальных затрат населения Венгрии - Орбан.

Россия запретила на два месяца экспорт аммиачной селитры
Решение о запрете экспорта аммиачной селитры принято для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора, поясняют в кабмине
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