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Венгрия в ближайшее время закупит вакцину "Спутник Лайт"

В ближайшее время Венгрия закупит вакцину "Спутник лайт" - Орбан.

Зеленский обсудил с Моравецким увеличение поставок сжиженного газа на Украину через Польшу
Они также подтвердили, что намерены продолжить противодействие завершению реализации "Северного потока - 2"
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