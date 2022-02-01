Минпромторг: РФ сохраняет квоту экспорта аммиачной селитры, несмотря на эмбарго

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Введенный РФ с 2 февраля запрет на зарубежные поставки аммиачной селитры не скажется серьезно на годовых объемах ее экспорта, поскольку размер квоты будет сохранен, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"На данный момент выделенная квота составляет 744 тыс. тонн, из которых экспортировано уже 370 тыс. тонн. Принятое решение не окажет серьезного негативного влияния на общий объем экспорта, поскольку величина годовой квоты при этом остается неизменной", - сказали в министерстве.

Ранее во вторник стало известно, что РФ вводит запрет на экспорт аммиачной селитры на два месяца до 2 апреля, соответствующее постановление правительства подписано, сообщила пресс-служба правительства РФ.