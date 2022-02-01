Минсельхоз заявил, что ограничение РФ экспорта аммиачной селитры предотвратит рост цен

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ограничение РФ экспорта аммиачной селитры позволит обеспечить аграриев и предотвратит рост цен. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок - с января по март, а также предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса", - отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.