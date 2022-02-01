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Путин поддержал допфинансирование проекта обхода Будапешта за счет кредита в $2 млрд

Президент России отметил, что "это возможный объем для такого рода проекта"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал дополнительное финансирование проекта железнодорожного обхода Будапешта за счет кредита в размере $2 млрд. Глава государства отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поднимал в беседе тему строительства такого обхода.

"Премьер-министр вопрос такой поставил, я думаю, мы его решим. Я пока шел сюда, получил дополнительную информацию от РЖД, это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии. $2 млрд - это возможный объем для такого рода проекта, и обход Будапешта можно будет сделать", - сказал Путин по итогам переговоров с Орбаном.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, Виктор
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