Венгрия надеется в скором времени получить лицензию на строительство АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Венгрия надеется в ближайшее время получить лицензию на строительство атомной электростанции "Пакш-2". Об этом во вторник заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Что касается строительства атомной электростанции, мы надеемся получить последнюю лицензию вскоре, что означает, что процесс автоматически перейдет во вторую фазу, то есть фазу сооружения", - сказал Орбан. По его словам, это будет "большим достижением" для Венгрии, власти которой стремятся обеспечить энергонезависимость страны и "сделать это наиболее климатически нейтральным путем".

В настоящее время на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС. В декабре 2014 года Росатом и венгерская компания MVM подписали контракт на строительство новых блоков станции. Планируется, что на АЭС "Пакш-2" будут построены два блока (№ 5 и № 6) с реакторами ВВЭР-1200.