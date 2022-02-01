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СМИ: Skoda из-за пожара на складах недопоставит 16 тыс. автомобилей "Октавия"

Пока не известно, через какое время производственные мощности будут восстановлены

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda в ближайшие месяцы не сможет поставить на мировой рынок примерно 16 тыс. легковых автомобилей модели Octavia. Об этом сообщило во вторник Чешское радио.

Проблемы с выпуском машин возникли из-за крупного пожара на складах комплектующих изделий, который произошел в ночь на воскресенье в городе Млада-Болеслав, расположенном в Среднечешском крае в 65 км северо-восточнее Праги. Ущерб превысил один млрд крон (примерно €40 млн).

При пожаре наиболее пострадали склады и мастерские завода компании Grupo Antolin, где производились материалы для дверных панелей Octavia. Пока не известно, через какое время производственные мощности будут восстановлены.

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