Площади рисовых полей в Дагестане за три года увеличены почти на 9 тыс. га

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Площади новых чеков для выращивания риса в Дагестане в течение трех лет увеличились на 8 696 га. Благодаря участию в государственной программе по развитию мелиорации регион в последние годы является лидером в стране по объему ввода в эксплуатацию рисовых чеков, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов.

"В рамках реализации мероприятий ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" за 2019-2021 годы сельхозтоваропроизводителями республики Дагестан выполнены гидромелиоративные мероприятия, в частности строительство новых рисовых участков на площади 7 490 га. Кроме того, в целях реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК" за три года выполнены работы по строительству участков на площади 1 206 га. Благодаря активному участию в госпрограмме, в последние годы Дагестан является лидером в стране по объему ввода в эксплуатацию рисовых чеков", - сказал Шарипов.

Отмечается, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" по стимулированию выпуска экспортоориентированной продукции на строительство чеков региону в течение трех лет из федерального бюджета было выделено более 119 млн рублей.

Производство риса

Дагестан занимает второе место в России по объемам производства риса, уступая только Краснодарскому краю. Аграрии региона в 2021 году собрали 118,9 тыс. тонн риса, что на 6,5% больше показателей предыдущего года. Урожай стал рекордным за всю историю рисоводства в республике. Таких показателей удалось достичь несмотря на выпавшие сильные осадки в самый разгар уборки риса, что препятствовало своевременному и полному сбору выращенного урожая.