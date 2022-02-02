Министры ОПЕК+ обсудят план увеличить добычу нефти в марте

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ на видеоконференции в среду обсудят план добычи нефти на март. Но, как утверждает источник ТАСС, интриги в ходе переговоров не ожидается - скорее всего, союзники подтвердят действующий график восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки за месяц.

Альянс стран ОПЕК+, состоящий из 23 членов, совместно регулирует добычу нефти с мая 2020 года, чтобы восстановить рухнувший весной того года от последствий пандемии рынок нефти. Они сокращали добычу к базовому уровню, но с начала 2021 года постепенно смягчают ограничения.

Так, если в мае 2020 года они снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, то в декабре 2021 года квота сократилась до 3,759 млн. При этом далеко не все страны-участницы обладают достаточными мощностями для восстановления добычи заданными темпами. Поэтому в декабре они выполнили план по сокращению на 122%, снизив ее на 4,586 млн баррелей в сутки. Этот фактор отчасти способствует поддержанию высокого уровня цен на нефть.

Несмотря на то что нефтяные котировки находятся вблизи семилетних максимумов, в районе 90 долларов за баррель, экспортеры придерживаются заданных темпов и на просьбы потребителей ускорить рост предложения отвечают вежливым отказом. Вот уже семь месяцев они наращивают добычу не более чем на 400 тыс. баррелей в сутки, а фактически в отдельные месяцы рост оказывается еще ниже.

По словам собеседника ТАСС в одной из делегаций ОПЕК, встреча в среду не принесет сюрпризов, так как министры намерены обсудить "те же 400 тыс. баррелей в сутки". Этому может способствовать и оптимистичный прогноз развития рынка в 2022 году, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+: как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, спрос на нефть вырастет на 4,2 млн баррелей в сутки и уже во втором полугодии превысит уровень, на котором находился до пандемии.

Оценки технической панели в среду обсудят министры мониторингового комитета на онлайн-заседании в 15:00 мск. Решение по уровням добычи страны ОПЕК+ утвердят на заседании, которое запланировано на 16:00 мск.