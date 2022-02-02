Исследование выявило рост оборота ретейла в России в "киберпонедельник" на 50%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Онлайн-магазины, принявшие участие в распродаже "киберпонедельник", увеличили оборот на 50% по сравнению с годом ранее, средний чек вырос на 30%. Об этом говорится в исследовании аналитиков ЮKassa - платежного сервиса компании ЮMoney, которая входит в экосистему "Сбера". Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Киберпонедельник" - ежегодная распродажа, которая приходится на последний понедельник января и проходит в России с 2013 года.

"Интерес к "киберпонедельнику" в России продолжает расти. В этом и прошлом году в акции участвовало примерно одинаковое количество магазинов, при этом их оборот вырос на 50%, а средний чек - на 30%", - говорится в сообщении и уточняется, что сравнивались показатели за 31 января 2022 года и 25 января 2021 года.

Больше гаджетов, меньше спорта

Традиционно наиболее популярные категории товаров показывают самый большой рост по обороту. В этот "киберпонедельник" обороты в категории "Электроника и бытовая техника" выросли на 65% по сравнению с прошлогодней распродажей, в категории "Одежда и обувь" - на 64%, в категории "Товары для дома и дачи" - на 40%. Существенно увеличились также обороты компаний в сфере онлайн-образования - почти на 40%, отмечается в исследовании.

Категория "Одежда и обувь" лидирует по количеству транзакций - в 2022 году их стало на 66% больше. Средний чек практически не изменился и составил 2 тыс. 71 руб. Спортивные товары в 2022 году не пользовались особой популярностью. Количество покупок и оборот платежей в этой категории оказались на 45% меньше, чем в "киберпонедельник" год назад, говорится в сообщении.

Подход к тратам становится рациональнее

"Больше всего тратят в "приятных" категориях: на украшения, красоту, гаджеты. Это говорит о более рациональном подходе пользователей к личному бюджету и умению выбирать выгодные предложения", - приводятся в материале слова генерального директора ЮMoney Ивана Глазачева.

В этом году средний чек за ювелирные украшения вырос в 2,3 раза и составил 6 тыс. 121 руб. На товары в категории "Красота и здоровье" пользователи тратили в среднем 5 тыс. 783 руб. - это в 1,8 раза больше, чем год назад. А за гаджеты и бытовую технику в этом году в среднем платили 17 тыс. 179 руб., что в полтора раза выше данных за 2021 год.

Среди магазинов - участников акции стало больше компаний, продающих услуги онлайн-образования (+28%), а также одежду и обувь (+10%). А вот количество магазинов бытовой техники уменьшилось на 19%.

В исследовании также отмечается, что в этом году 30% покупок одежды, обуви и 32% детских товаров были оплачены с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Но самым востребованным способом оплаты остаются банковские карты, заключили аналитики.

ЮKassa - цифровая финтех-платформа ЮMoney. С ЮKassa работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приема оплаты.