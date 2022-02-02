В Совфеде предложили отзывать гражданство и депортировать за оборот суррогатного алкоголя

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сенаторы планируют внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ", которые предполагают отзыв российского гражданства у лиц, ранее принятых в него, и депортацию на родину за незаконное производство и оборот алкоголя. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Мы хотим добавить [в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства], незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", - пояснил Рябухин, уточнив, что данные предложения планируется оформить в виде поправок ко второму чтению в феврале.

По словам сенатора, согласно предоставленной ему справке МВД РФ, 75% лиц, которые в гаражах и промзонах занимаются производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья. Рябухин отметил, что в случае положительного отзыва на предложение от МВД РФ поправки сразу будут внесены в Госдуму. "Сейчас я сделал запрос по этому поводу министру внутренних дел России [Владимиру] Колокольцеву, чтобы он поддержал нас, так как МВД будет главным правоприменителем. Если мы сейчас получим положительный ответ от Колокольцева, мы немедленно внесем эти предложения в Госдуму", - отметил Рябухин.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы. Данные нормы не распространяются на граждан РФ по рождению.