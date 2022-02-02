Закон о льготном режиме на Курилах может вступить в силу в течение двух месяцев

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Закон о преференциальном режиме на Курилах может вступить в силу в течение двух месяцев, сообщил в среду на совещании по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Я думаю, что в течение ближайших двух месяцев у нас войдет в действие закон о преференциальном режиме на Курилах. Он такой особенный, там на 20 лет инвесторы будут освобождены от обязанности налогоплательщиков вообще, на пять лет - запрет на любые проверки бизнеса. Я хочу обратить ваше внимание на этот режим, потому что, на мой взгляд, он создает такие беспрецедентные возможности, и ими надо пользоваться", - сообщил Трутнев.

На Курильских островах планируется ввести режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. Закон позволит компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освободиться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.

Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении в январе.