Трутнев: Приморье привлекает до 70% от всего объема инвестиций на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Приморский край привлекает до 70% инвестиций от всего объема на Дальнем Востоке, в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток в крае реализуется почти 2 тыс. проектов. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Приморье сегодня привлекает до 70% инвестиций от всего дальневосточного объема. В территориях опережающего развития, в свободном порту сегодня реализуется 1 969 проектов при общей цифре 2 700 - это более 60%. Фактически вложен инвесторами 401 млрд рублей, 278 проектов введено в эксплуатацию, создано 40 тыс. рабочих мест. Это тоже почти половина от количества созданных в целом на Дальнем Востоке", - сообщил Трутнев на совещании по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края.

Он также отметил необходимость находиться в постоянном контакте с инвесторами.