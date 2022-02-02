Собственные доходы Бурятии за четыре года выросли на 60%

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /ТАСС/. Собственные доходы Бурятии за последние четыре года выросли на 60%. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Алексей Цыденов.

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"Собственные доходы бюджета, действительно, растут. В 2021 году к уровню 2017 года они выросли на 60% - до 46,3 млрд рублей. Даже в прошлом году к 2020 году приросли на 7 млрд рублей", - сказал Цыденов.

Он отметил, что республика и дальше намерена повышать собственные доходы, но для развития и решения социальных проблем нужна федеральная поддержка. Бюджет республики социально ориентированный, доля бюджета, направляемая на первоочередные и социально значимые расходы, составляет 88,6%.

"Полностью на бездотационный режим мы в ближайшей перспективе не выйдем. В республике достаточно суровые условия, что накладывает свой отпечаток, - пояснил Цыденов. - Республика большая по территории, но плотность населения низкая, огромные расстояния. Все это требует больших вложений в социальную сферу".

В Бурятии поддержка оказывается предпринимателям в сфере сельского хозяйства, туризма, промышленности, в добывающей отрасли. За последние пять лет валовой региональный продукт в Бурятии вырос на 5,7% и достиг показателя 313 млрд рублей, а объем инвестиций составил 268 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился с 48,5 млрд рублей в 2018 году до 76 млрд рублей в 2021 году, в том числе 52 млрд рублей составили средства из внебюджетных источников.