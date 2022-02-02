Опрос показал, что каждый седьмой россиянин хотел бы открыть свой бизнес в 2022 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Примерно каждый седьмой россиянин (порядка 15%) хотел бы открыть собственный бизнес в 2022 году. Об этом сообщается в исследовании компании Ifors Research, проведенном в четыре волны в период с февраля 2020 года по январь 2022 года среди 1 600 россиян старше 18 лет из 85 регионов России. На вопросы отвечали граждане РФ, за исключением неработающих пенсионеров и тех, у кого уже есть бизнес.

"По результатам последних четырех замеров в период с февраля 2020 года по январь 2022 желание открыть собственный бизнес демонстрируют 13-15% опрошенных россиян (примерно каждый седьмой). Согласно результатам последнего замера в январе 2022 года, предпринимательский потенциал россиян остается стабильным - на уровне 15%, несмотря на пандемию коронавируса, мировую повестку и непростую ситуацию в бизнесе," - говорится в результатах исследования.

В двух замерах в 2020 и 2022 годах задавались дополнительные вопросы о мотивации и страхах потенциальных предпринимателей. Среди страхов открытия бизнеса в 2022 году чаще, чем в 2020 году, опрошенные россияне называли риск потерять деньги (53%) и недостаток знаний (36%). В 2020 году же самой существенной причиной не открывать собственный бизнес была неуверенность в собственных силах (43%).

Рассматривая мотивацию будущих бизнесменов, следует отметить, что самореализация и занятие интересным делом являются главными причинами открыть собственный бизнес как в 2020 году (62%), так и в 2022 году (61%). Еще двумя причинами, которые наиболее часто подталкивают потенциальных предпринимателей к началу своего дела, респонденты считают желание заработать больше денег (51%) и не зависеть от работодателя (50%). Отмечается, что в январе наступившего года эти причины выбирают гораздо чаще, чем в 2020 году, однако перечень лидирующих причин открытия бизнеса остается прежним.